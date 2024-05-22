Англія

Саме півзахисник зробив найбільший внесок у незвичне досягнення "синіх".

У сезоні-2023/24 англійської Прем'єр-ліги гравці Челсі віком до 23 років забили 51 гол, передає OptaJoe.

Повідомляється, що жодній з команд в історії турніру не вдавалося забити більше.

Найкращим бомбардиром Челсі в сезоні-2023/24 в АПЛ став атакуючий півзахисник Коул Палмер, якому в травні виповнилося 22 роки. У 33 матчах турніру англієць відзначився 22 голами.

Нагадаємо, що Палмера визнали найкращим молодим гравцем АПЛ-2023/24.

Український лівий вінгер Михайло Мудрик, якому в січні виповнилося 23 роки, записав на свій рахунок 5 результативних ударів у 31 матчі "синіх" протягом уже минулої кампанії чемпіонату Англії.