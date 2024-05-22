Англія

Хавбек Челсі завоював нагороду за підсумками голосування серед уболівальників.

Півзахисника Челсі Коула Палмера визнано найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги в сезоні-2023/24 за версією Професійної футбольної асоціації, повідомляє прес-служба ПФА.

22-річний англієць завоював нагороду шляхом голосування серед вболівальників.

Суперниками хавбека "синіх" були Філ Фоден, Ерлінг Голанд, Мартін Едегор, Деклан Райс, Родрі, Вільям Саліба та Оллі Уоткінс.

Цього сезону Палмер провів 48 матчів, у яких забив 27 голів та віддав 15 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Челсі визначився з вимогами до нового головного тренера.