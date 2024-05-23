Англія

Час — до кінця наступного тижня.

Челсі працює над пошуком нового головного тренера після розставання з Маурісіо Почеттіно.

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Як повідомляє Sky Sports, у лондонському клубі розраховують оголосити ім'я нового керманича команди до кінця наступного тижня.

Якщо план Челсі реалізується, то ім'я нового тренера команди стане відоме на стику весни та літа.

Нагадаємо, що Челсі завершив сезон Прем'єр-ліги на шостому місці. Команда виступатиме або в Лізі Європи (якщо Кубок Англії виграє Манчестер Сіті), або в Лізі конференцій (якщо Кубок Англії виграє Манчестер Юнайтед).

Раніше повідомлялося, що Маккенна погодився очолити Челсі.