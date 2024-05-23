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До вашої уваги матеріал стосовно виступів Челсі у сезоні-2023/24.

Любіть їх або ненавидьте, але ви ніколи не зможете звинуватити Челсі в нудності. Це був ще один надзвичайний сезон, сповнений драматизму для "синіх", хоча консорціум Тодда Боелі-Клірлейка все ще чекає на перший трофей...

Вболівальники перейшли від освистування власних гравців до радісних кричалок наприкінці про "європейське турне" після того, як команда Маурісіо Почеттіно посіла шосте місце.

Якби The Athletic проаналізував усе, що відбулося в сезоні 2023/24, він міг би встановити новий рекорд за кількістю слів для одного з сумнозвісних "long reads", але ось деякі з наших думок про те, що сталося під час кампанії.

P.S. Цей матеріал писався до звільнення Маурісіо Почеттіно. Але, здається, ми встигли як ніколи...

2023/24 у 23-24 словах

Як і англійське літнє барбекю, приготування страв зайняло деякий час, але воно було варте того, щоб витримати до кінця.

Момент, за який запам'ятають сезон

Жодна гра не показала найкраще і найгірше в Челсі більше, ніж перемога над Манчестер Юнайтед з рахунком 4:3 у квітні. Часом гра була хаотичною, що відображало те, яким клуб був за межами поля. Перетворити рахунок 3:2 на 99-й хвилині на перемогу 4:3 на 101-й спричинило святкування, гідне Челсі за своєю помпезністю.

Про що вони пошкодують

Додатковий час фінального матчу Кубку Ліги, в якому Челсі програв Ліверпулю в лютому.

Не часто можна почути, як люди говорять про те, що Челсі добре грав протягом 90 хвилин проти команди Юргена Клоппа і, ймовірно, заслуговував на перемогу в матчі, але їхня поведінка після цього заслуговує на критику. Челсі не довів гру до перемоги над Ліверпулем, незважаючи на те, що на полі були чотири недосвідчені гравці академії, і програв завдяки пізньому удару головою Вірджіла ван Дейка.

Він трохи переборщив, але фраза Гарі Невілла про "мільярдний провал" тепер стане ярликом, від якого Челсі буде важко позбутися, поки вони не виграють трофей.

Гол сезону — Коул Палмер у ворота Евертона

Ви знаєте, що щось має бути справді хорошим, якщо це змушує мене спробувати написати статтю, використовуючи Wyscout. Зазвичай я залишаю такі завдання своїм колегам, які краще розуміються на технологіях і комфортніше почуваються з ними. Але, як один з захисників Евертона, який намагався відібрати м'яч у Палмера тієї ночі, я наважився на щось, в чому не дуже впевнений.

Цей гол заслуговував на те, щоб бути в центрі уваги: чудовий командний хід, що закінчився прокиданням м’яча між ніг, елегантним пасом у стіночку та акуратним завершенням. Так, неймовірний удар Мойзеса Кайседо з середини поля проти Борнмута в останній день чемпіонату був вражаючим, але командний елемент у створенні голу Палмера, у поєднанні з його блискучим завершенням, все ж таки переважає гол еквадорця.

Для більш детального вшанування удару Палмера або для доказів того, що я дійсно використовував Wyscout, прочитайте моє глибоке занурення в гол Челсі в цьому сезоні, яке ви знайдете нижче.

Статистика, яка підсумовує сезон

Можна було б задокументувати, скільки гравців Челсі зазначені як такі, що "продовжують реабілітацію" в офіційних повідомленнях клубу про травми, але я обрав статистику забитих (77) і пропущених м'ячів (63) у таблиці Прем'єр-ліги. Вони відображають як позитивні, так і негативні аспекти їхньої кампанії.

Так чи інакше, матчі були дуже видовищними. З кожним місяцем Челсі покращував свою гру в атаці, але Почеттіно намагався знайти правильний баланс. Встановлення нового клубного рекорду за кількістю пропущених голів у Прем'єр-лізі — це не те, чим можна пишатися.

Чи справді це сталося?

Стрибок Акселя Дісасі у гостьовий сектор після голу Конора Галлагера, який вивів Челсі вперед 2:1 в матчі проти Крістал Пелас. Це підняло святкування з уболівальниками на новий рівень.

Друге місце в цій номінації має зайняти сутичка між Ноні Мадуке та Ніколасом Джексоном за м'яч, яка більше нагадувала сцену з WWE, коли вони вирішували, хто буде виконувати пенальті проти Евертона.

Найкраща цитата

"Ви не можете сидіти, якщо у вас немає стільця. Інженер, який збирається будувати будинок, каже: "Я хочу якнайшвидше побачити гарні меблі в квартирі і спати там", але перш за все, потрібно побудувати структуру всього".

За останні 11 місяців Почеттіно пройшов багато шляхів, щоб описати виклик, пов'язаний з реалізацією "проєкту Челсі". Можливо, ця діатриба після матчу з Вест Гемом цього місяця найкраще підсумувала його.

Він міг би піти далі і обговорити, в якому саме магазині буде придбано крісло. Очевидно, що це був би молодий бізнес, де багато речей коштують недешево, але починають виглядати краще, чим довше вони стоять у вашому домі.

Що власник міг би сказати менеджеру після фінального свистка в останній день сезону

"Ви добре попрацювали в останніх п'яти з половиною іграх".

Питання, яке буде домінувати влітку

Трансферний ринок, особливо продаж гравців. Челсі доведеться продавати гравців, щоб відповідати правилам прибутковості та сталого розвитку (PSR), навіть незважаючи на те, що з'ясувалося, що потреба у збільшенні доходів до 30 червня, можливо, вже відпала.

Увагу буде прикуто до того, хто звільнить місце. Якщо випускники академії Галлагер і Трево Чалоба підуть, щоб оплатити якісь сумнівні витрати, вболівальники будуть незадоволені.

Гравець, який може стати зіркою в наступному сезоні

Через травму Челсі побачив лише спалах того, на що здатен Карні Чуквуемека.

Його найяскравіший момент сезону — перший гол у Прем'єр-лізі в серпні — швидко змінився найгіршим, оскільки атакуючий півзахисник отримав травму коліна, яка неодноразово змушувала його лежати на лікарняному столі. Він показав, що може забивати голи, і якщо Галлагер буде проданий, він зможе отримати вигоду.

В атаці при Почеттіно Челсі почав грати краще після історично мізерних 38 голів, забитих у 38 матчах Прем'єр-ліги під керівництвом Томаса Тухеля, Грема Поттера та Френка Лемпарда в сезоні-2022/23. Цього сезону 77 голів — це третя найкраща атакувальна кампанія клубу за всю історію Прем'єр-ліги, яку випередили лише чемпіонські сезони-2009-10 (103 голи) та 2016-17 (85).

Але це різке покращення було досягнуто значною ціною: цього сезону Челсі пропустив більше голів у чемпіонаті (63), ніж будь-коли в історії Прем'єр-ліги.

Вест Гем (73 пропущені голи) — єдина команда, яка фінішувала у верхній половині таблиці з гіршими показниками захисту, хоча показники Астон Вілли, Тоттенгема (обидві — 61) і Ньюкасла (62) можна порівняти.

40 з 63 голів Челсі пропустив у другій половині матчів, і 18 з них (29%) — після 75-ї хвилини.

Але загальна картина має більше нюансів.

У 2023/24 роках Челсі також був сильною командою, яка забивала голи у другому таймі, забивши 40 з 77 голів після перерви і 18 — з 75-ї хвилини. Замість того, щоб просто втратити контроль, вони забивали і пропускали більше в других таймах, які ставали значно більш відкритими і розтягнутими.

11 голів — або 14 відсотків від загальної кількості голів Челсі в Прем'єр-лізі — були забиті з пенальті, переважну більшість з яких реалізував Коул Палмер. Хтось може подивитися на це і припустити, що команда Почеттіно стала бенефіціаром непомірно сприятливих рішень арбітрів, але існує встановлена кореляція, яка вказує на те, що атакуючі команди виграють більше пенальті; Арсенал забив 10 пенальті у 2023/24 роках, тоді як чемпіони Манчестер Сіті — дев'ять.

А як щодо недисциплінованості?

У сезоні 2023-24 Челсі встановив небажаний рекорд Прем'єр-ліги, отримавши 105 жовтих карток у 38 матчах. Наведений нижче графік свідчить про те, що, можливо, в цьому був елемент невдачі, адже Челсі отримав менше свободи дій від арбітрів, ніж будь-яка інша команда дивізіону.

Але середній показник кількості фолів на жовту картку (4,2) також викривлений вилученнями за непокору, що було величезною проблемою для Челсі — особливо для Ніколаса Джексона — в перші місяці кампанії.

Це найлегше викорінити з командного підходу, і Почеттіно, схоже, досягнув прогресу в заспокоєнні Джексона та інших гравців по ходу сезону.

В останні тижні Почеттіно публічно заявив, що Челсі просто заплатив високу ціну в гонці за місце в першій четвірці за свій повільний старт сезону, і дані, схоже, на його боці.

Лише Сіті, Арсенал і Ліверпуль мають кращі результати в Прем'єр-лізі, ніж Челсі з початку жовтня, що свідчить про те, що Ліга чемпіонів могла би повернутися на Стемфорд Брідж у сезоні-2024/25, якби перші сім матчів сезону пройшли краще, а Астон Вілла і Тоттенгем не розпочали так блискавично.

Челсі також завершив сезон Прем'єр-ліги з четвертим найкращим показником різниці очікуваних голів (xG) у дивізіоні (+16,4), незважаючи на тривожну оборону.

Основною причиною повільного старту Челсі та подальших труднощів із підтриманням високого рівня гри стала руйнівна і тривала криза травм. Кульмінацією став момент, коли на початку травня на матч проти Тоттенгема на Стемфорд Брідж було недоступно 14 гравців першої команди. За своїми масштабами і серйозністю ця криза не має прецедентів в сучасній історії клубу.

Це, схоже, вплинуло на вибір команди Почеттіно: кількість змін у складі зросла до чотирьох-п'яти за матч у більш переповненій середній частині розкладу матчів, а потім заспокоїлася в останні тижні сезону, що збіглося з потужною фінішною серією Челсі в Прем'єр-лізі.

Почеттіно підійшов до кінця сезону без найсильнішого теоретичного стартового складу через тривалу відсутність капітана Ріса Джеймса та віце-капітана Бена Чілвелла, а також дорогих нещодавніх підписань Крістофера Нкунку, Веслі Фофана та Ромео Лавії.

Криза травм ніколи не буває лише з однієї причини. Масштабна плинність кадрів у медичному відділі Челсі після поглинання клубу компанією Тодда Боелі-Клірлейк Кепітал, зміни в тренерському штабі та швидка перебудова складу призвели до несприятливого середовища для профілактики травм і відновлення за останні два роки.

Але той факт, що так багато травм Челсі в цьому сезоні не були пов'язані з ударом, і що так багато гравців зазнали повторних травм при спробі повернутися до тренувань або матчів, свідчить про те, що в підході клубу є фундаментальні проблеми.

Але навіть ті цифри, які є у відкритому доступі, підкреслюють, що сезон для Челсі був неоднозначним, попри те, що він завершився на позитивній ноті, і що відповідь на питання, що краще — залишатися з Почеттіно чи йти від нього, далеко не однозначна.