Англія

За п'ять років 38-річний воротар зіграв лише два матчі.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із воротарем Скоттом Карсоном.

Нова угода з 38-річним англійцем розрахована до літа 2025 року. Попередній контракт діяв до кінця цього сезону.

Карсон перебуває у складі "містян" з 2019 року, проте за цей час він провів лише два матчі, останній з яких був у 2021 році проти Ньюкасла (4:3).

Раніше повідомлялося, що Хосеп Гвардіола — найкращий тренер сезону АПЛ.