Англія

Українець може опинитись на Туманному Альбіоні.

Український вінгер Віктор Циганков може влітку піти з Жирони, пише Фабріціо Романо.

У послугах 26-річного українця зацікавлені кілька клубів чемпіонату Англії, які готові поборотися за футболіста влітку. Проте Віктор зосереджений на останній грі в сезоні за Жирону, а також на Євро-2024.

Цього сезону Циганков провів 30 матчів, у яких забив шість голів та віддав шість асистів.

Раніше головний тренер Жирони Мічел заявив, що сподівається, що Артем Довбик та Циганков залишаться в команді на наступний сезон.