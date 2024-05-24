Німеччина

Іспанець зацікавив німецький клуб.

Мюнхенкська Баварія цікавиться атакувальним півзахисником Лейпцига Дані Ольмо, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб додав іспанця у свій шорт-лист можливих придбань у літнє трансферне вікно. Спортивний директор клубу Макс Еберль знає його по своїй роботі у «Лейпцигу».

Раніше повідомлялося, що керівництво Барселони планувало оформити перехід Дані Ольмо в розстрочку.

У поточному сезоні Ольмо провів 21 матч у Ла Лізі: на його рахунку 4 голи і 5 асистів.