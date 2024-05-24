Англія

Півзахисник розповів щодо однієї з причин своєї успішної гри.

Деклан Райс висловив думку стосовно зміни своєї дієти у Арсеналі.

"Перед грою я зʼїдаю чотири млинці. З сиропом чи медом. Богом клянуся, це найкраща страва – вона змінила цей сезон.", — цитує Деклана Men's Health.

"Не вірите, так?

Дієтолог Арсенала сидів зі своїм айпадом і сказав: "Тобі треба перестати їсти це (рибу з овочами)". Він попросив мене довіритися йому і почати їсти млинці. Це звичайнісінькі млинці. Коли я прийшов у клуб, я побачив, як гравці їх їдять, і подумав про себе: "Що тут відбувається?" Але, щиро кажучи, це змінило правила гри.

Я не розумію, що за наука стоїть за цим, що в них міститься щось таке, але вони дають мені найпотужніший заряд енергії. Думаю, саме тому я так багато бігаю.

Насправді це виходить із-під контролю. Якщо ми граємо о 17:30, я іноді з'їдаю вісім млинців за день. Я їм трохи за сніданком та беру добавку о 15:30 перед грою".

Цього сезону 25-річний гравець провів 51 матч в усіх можливих турнірах, забив 7 голів і віддав 10 асистів.