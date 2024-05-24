Лідером рейтингу є Алехандро Грімальдо з Баєра.
Артем Довбик, Getty Images
24 травня 2024, 16:21
Авторитетний портал Goal.com представив рейтинг найкращих трансферів за підсумками нинішнього сезону-2023/24.
Лідером рейтингу є захисник Баєра Алехандро Грімальдо, який перейшов до Леверкузена на правах вільного агента. За ним у трійці найкращих знаходяться П'єр-Емерік Обамеянг із Марселя та Александер Серлот із Вільярреалу.
До рейтингу найкращих потрапив український нападник Жирони Артем Довбик, який посів четверте місце.
Рейтинг найкращих трансферів сезону-2023/24:
1. Алехандро Грімальдо (Баєр, вільний агент);
2. П'єр-Емерік Обамеянг (Марсель, вільний агент);
3. Александер Серлот (Вільярреал, 9.98 млн євро);
4. Артем Довбик (Жирона, 7.75 млн євро);
5. Віктор Боніфас (Баєр, 19.95 млн євро);
6. Віктор Дьйокереш (Спортінг, 19.95 млн євро);
7. Маркус Тюрам (Інтер, вільний агент);
8. Джуд Беллінгем (Реал, 103.29 млн євро);
9. Ріккардо Калафіорі (Болонья, 3.99 млн євро);
10. Граніт Джака (Баєр, 25.12 млн євро).
Цього сезону Довбик провів 40 матчів, у яких забив 22 м'ячі та віддав дев'ять ассистів.
Раніше Goal.com представив рейтинг найгірших трансферів АПЛ у сезоні-2023/24.