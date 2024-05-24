Іспанія

Лідером рейтингу є Алехандро Грімальдо з Баєра.

Авторитетний портал Goal.com представив рейтинг найкращих трансферів за підсумками нинішнього сезону-2023/24.

Лідером рейтингу є захисник Баєра Алехандро Грімальдо, який перейшов до Леверкузена на правах вільного агента. За ним у трійці найкращих знаходяться П'єр-Емерік Обамеянг із Марселя та Александер Серлот із Вільярреалу.

До рейтингу найкращих потрапив український нападник Жирони Артем Довбик, який посів четверте місце.

Рейтинг найкращих трансферів сезону-2023/24:

1. Алехандро Грімальдо (Баєр, вільний агент);

2. П'єр-Емерік Обамеянг (Марсель, вільний агент);

3. Александер Серлот (Вільярреал, 9.98 млн євро);

4. Артем Довбик (Жирона, 7.75 млн євро);

5. Віктор Боніфас (Баєр, 19.95 млн євро);

6. Віктор Дьйокереш (Спортінг, 19.95 млн євро);

7. Маркус Тюрам (Інтер, вільний агент);

8. Джуд Беллінгем (Реал, 103.29 млн євро);

9. Ріккардо Калафіорі (Болонья, 3.99 млн євро);

10. Граніт Джака (Баєр, 25.12 млн євро).

Цього сезону Довбик провів 40 матчів, у яких забив 22 м'ячі та віддав дев'ять ассистів.

Раніше Goal.com представив рейтинг найгірших трансферів АПЛ у сезоні-2023/24.