Англія

Іспанський фахівець, схоже, готується покинути манчестерський клуб.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола залишить свою посаду влітку 2025 року, повідомляє Daily Mail.

Іспанець не буде продовжувати свій контракт, який закінчується наступного сезону.

Зазначається, що клуб хоче зберегти іспанця і пропонує йому різні варіанти продовження співпраці. Він є найтитулованішим тренером (15 трофеїв) в історії "містян".

Водночас керівництво Сіті готується до потенційного відходу, тому шукає йому заміну. Наразі вони розглядають кандидатуру головного тренера Жирони Мічела Муньоса.

Раніше повідомлялося, що мюнхенська Баварія запропонувала Венсану Компані контракт до 2027 року.