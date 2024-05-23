Німеччина

Переговори все ще тривають.

Венсен Компані все ближче до того, щоб очолити Баварію, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Чому Баварія хоче призначити головним тренером Компані?

За його інформацією, мюнхенський клуб запропонував бельгійцю контракт до 2027 року.

Колишній футболіст Манчестер Сіті готовий підписати контракт після того, як Баварія знайде угоду з Бернлі. Переговори ще тривають.

20 млн євро — саме стільки вимагає Бернлі від Баварії станом на зараз.

Мюнхенці натомість розпочали перемовини із суми вдвічі менше — 10 млн євро.

Нагадаємо, що Бернлі за підсумками сезону вилетів до Чемпіоншипу, набравши в першій кампанії після повернення до "еліти" всього 24 очки.