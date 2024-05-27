Англія

Бельгієць може перебратись до Туманного Альбіону.

Форвард Лейпцига Лої Опенда може змінити клубну прописку, повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, футболістом цікавиться Тоттенгем, адже "шпори" можуть залишитись без основного нападника Рішарлісона, до якого проявляють інтерес клуби Саудівської Аравії.

Керівництво клубу розуміє, що трансфер гравця обійдеться приблизно у 75 млн фунтів стерлінгів, оскільки його також пов'язують з такими клубами, як Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Челсі.

Раніше повідомлялось, що Тоттенгем має намір підписати Тоуні та Галлагера.