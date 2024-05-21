"Шпори" мають чіткі плани на літнє міжсезоння.
КОНОР ГАЛЛАГЕР, GETTY IMAGES
21 травня 2024, 09:44
Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу попросив керівництво підписати щонайменше трьох гравців цього літа.
Серед потенційних нових гравців австралійський фахівець націлений на купівлю нападника та центрального півзахисника.
Клуб розглядає можливість придбання нападника Брентфорда Айвена Тоуні й вже кілька місяців стежить за півзахисником Челсі Конором Галлагером.
Раніше повідомлялось, що Сессеньйон залишить Тоттенгем.