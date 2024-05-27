Німеччина

Швейцарець вважає, що Баєр пройшов свій пік.

Півзахисник Баєра Граніт Джака спробував спрогнозувати наступний сезон для своєї команди.

"Я прийшов сюди не лише для того, щоб виграти титули за один сезон, а й у наступні сезони також. Ми знаємо, який у нас потенціал, і рішення Хабі Алонсо залишитися з нами було чудовим. У наступному сезоні ми зробимо все, що в наших силах, щоби у нас була топкоманда. І щоб повернутися туди, де зараз перебуваємо.

Ми знаємо, що цей сезон був особливим. І програш у фіналі Ліги Європи – частина цього. Головне – знову піднятися на ноги. У фіналі Кубка Німеччини ми зробили наступний крок, виявили характер і сказали: "Гей, ми можемо програти матч, але ми знову піднімемося на ноги".

Ми зробимо те саме наступного року. Буде матч, який ми програємо. Швидше за все, у нас не буде виграшної чи безпрограшної серії з 51 матчу – це принаймні ймовірно. Але ми хочемо атакувати. Ми тут, щоб захистити титул. І ми зробимо все, що в наших силах, щоб зробити це знову наступного року", – сказав Джака.

У фіналі турніру Баєр виграв у Кайзерслаутерна з рахунком 1:0 і виграв "золотий дубль".