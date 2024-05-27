Швейцарець вважає, що Баєр пройшов свій пік.
ГРАНІТ ДЖАКА, GETTY IMAGES
27 травня 2024, 14:03
Півзахисник Баєра Граніт Джака спробував спрогнозувати наступний сезон для своєї команди.
"Я прийшов сюди не лише для того, щоб виграти титули за один сезон, а й у наступні сезони також. Ми знаємо, який у нас потенціал, і рішення Хабі Алонсо залишитися з нами було чудовим. У наступному сезоні ми зробимо все, що в наших силах, щоби у нас була топкоманда. І щоб повернутися туди, де зараз перебуваємо.
Ми знаємо, що цей сезон був особливим. І програш у фіналі Ліги Європи – частина цього. Головне – знову піднятися на ноги. У фіналі Кубка Німеччини ми зробили наступний крок, виявили характер і сказали: "Гей, ми можемо програти матч, але ми знову піднімемося на ноги".
Ми зробимо те саме наступного року. Буде матч, який ми програємо. Швидше за все, у нас не буде виграшної чи безпрограшної серії з 51 матчу – це принаймні ймовірно. Але ми хочемо атакувати. Ми тут, щоб захистити титул. І ми зробимо все, що в наших силах, щоб зробити це знову наступного року", – сказав Джака.
У фіналі турніру Баєр виграв у Кайзерслаутерна з рахунком 1:0 і виграв "золотий дубль".