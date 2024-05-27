Англія

Коментар від форварда стосовно відходу тренера з Ліверпуля на відпочинок.

Дарвін Нуньєс висловив думку стосовно відходу Юргена Клоппа з Ліверпуля.

"Ми всі були трохи шоковані відходом Клоппа, ніхто цього не очікував", — цитує Дарвіна ресурс Goal.

"Дуже шкода, що він йде. Я особисто хотів би, щоб він пішов з великими перемогами, але так не сталося.

Це також прикро для гравців. Я бажаю йому всього найкращого у світі".

Тренер вирішив залишити Ліверпуль після завершення цього сезону та відправитися на річний відпочинок, а після матчу з Вулвергемптоном співав разом з вболівальниками.