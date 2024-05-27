Дарвін Нуньєс висловив думку стосовно відходу Юргена Клоппа з Ліверпуля. 

"Ми всі були трохи шоковані відходом Клоппа, ніхто цього не очікував", — цитує Дарвіна ресурс Goal.

"Дуже шкода, що він йде. Я особисто хотів би, щоб він пішов з великими перемогами, але так не сталося.

Це також прикро для гравців. Я бажаю йому всього найкращого у світі". 

Тренер вирішив залишити Ліверпуль після завершення цього сезону та відправитися на річний відпочинок, а після матчу з Вулвергемптоном співав разом з вболівальниками. 