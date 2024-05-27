Коментар від форварда стосовно відходу тренера з Ліверпуля на відпочинок.
Дарвін Нуньєс, Getty Images
27 травня 2024, 18:36
Дарвін Нуньєс висловив думку стосовно відходу Юргена Клоппа з Ліверпуля.
"Ми всі були трохи шоковані відходом Клоппа, ніхто цього не очікував", — цитує Дарвіна ресурс Goal.
"Дуже шкода, що він йде. Я особисто хотів би, щоб він пішов з великими перемогами, але так не сталося.
Це також прикро для гравців. Я бажаю йому всього найкращого у світі".
Тренер вирішив залишити Ліверпуль після завершення цього сезону та відправитися на річний відпочинок, а після матчу з Вулвергемптоном співав разом з вболівальниками.