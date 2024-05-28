Англія

Сума трансферу становитиме близько 12 мільйонів євро.

Центральний захисник Фламенгу Фабрісіо Бруно незабаром може стати гравцем Вест Гема. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби досягли усної домовленості про трансфер 28-річного бразильця, який коштуватиме "молотобійцям" 12 мільйонів євро, а ще 1,5 млн євро будуть доступні у якості бонусів.

Це має бути перший трансфер клубу АПЛ під керівництвом нового головного тренера Хулена Лопетегі.

Нинішнього сезону Бруно провів 22 матчі. Також на його рахунку два матчі у складі збірної Бразилії, за яку він дебютував у березні минулого року.