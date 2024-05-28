Сума трансферу становитиме близько 12 мільйонів євро.
Фабрісіо Бруно, Getty Images
28 травня 2024, 11:59
Центральний захисник Фламенгу Фабрісіо Бруно незабаром може стати гравцем Вест Гема. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби досягли усної домовленості про трансфер 28-річного бразильця, який коштуватиме "молотобійцям" 12 мільйонів євро, а ще 1,5 млн євро будуть доступні у якості бонусів.
Це має бути перший трансфер клубу АПЛ під керівництвом нового головного тренера Хулена Лопетегі.
Нинішнього сезону Бруно провів 22 матчі. Також на його рахунку два матчі у складі збірної Бразилії, за яку він дебютував у березні минулого року.