Центральний захисник Фламенгу Фабрісіо Бруно незабаром може стати гравцем Вест Гема. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби досягли усної домовленості про трансфер 28-річного бразильця, який коштуватиме "молотобійцям" 12 мільйонів євро, а ще 1,5 млн євро будуть доступні у якості бонусів.

Це має бути перший трансфер клубу АПЛ під керівництвом нового головного тренера Хулена Лопетегі.

Нинішнього сезону Бруно провів 22 матчі. Також на його рахунку два матчі у складі збірної Бразилії, за яку він дебютував у березні минулого року.