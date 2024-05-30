Англія

Нова покращена угода з 38-річним фахівцем із Північної Ірландії розрахована до літа 2028 року.

Іпсвіч на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з головним тренером Кіраном Маккеною.

Нова покращена угода з 38-річним фахівцем із Північної Ірландії розрахована до літа 2028 року.

Раніше була інформація, що у послугах Кірана зацікавлені такі клуби АПЛ, як Челсі, Брайтон та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Іпсвіч посів друге місце у Чемпіоншипі та вийшов у АПЛ.