Тренер розповів щодо результатів лондонського клубу.
Жозе Моурінью, Getty Images
03 червня 2024, 16:56
Жозе Моурінью прокоментував різницю між Тоттенгемом та Челсі.
"Щодо Тоттенгема є думка. Це Тоттенгем – вони завжди ведуть боротьбу за четверте місце, для них добре бути на четвертій, п'ятій, шостій позиціях, грати в Лізі Європи", — цитує Жозе ресурс Metro.
"Вони можуть її виграти. Клуб виглядає стабільно, вони вкладають гроші, це чудовий клуб із чудовою інфраструктурою, прекрасним стадіоном. Це відчувається.
Челсі.. Я не знаю".
З Челсі Моурінью вигравав багато трофеїв, зокрема АПЛ.