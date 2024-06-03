Англія

Тренер розповів щодо результатів лондонського клубу.

Жозе Моурінью прокоментував різницю між Тоттенгемом та Челсі.

"Щодо Тоттенгема є думка. Це Тоттенгем – вони завжди ведуть боротьбу за четверте місце, для них добре бути на четвертій, п'ятій, шостій позиціях, грати в Лізі Європи", — цитує Жозе ресурс Metro.

"Вони можуть її виграти. Клуб виглядає стабільно, вони вкладають гроші, це чудовий клуб із чудовою інфраструктурою, прекрасним стадіоном. Це відчувається.

Челсі.. Я не знаю".

З Челсі Моурінью вигравав багато трофеїв, зокрема АПЛ.