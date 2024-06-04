Англія

Капітан Жирони може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Вест Гем Юнайтед приєднався до Баєра в боротьбі за центрального півзахисника Жирони Алейша Гарсію, передає видання The Guardian.

"Молотобійці" намагаються зірвати перехід 26-річного іспанця до чинних чемпіонів Німеччини. Леверкузенці ризикують втратити одну з ключових трансферних цілей свого керманича Хабі Алонсо.

Новий головний тренер лондонців Хулен Лопетегі хоче посилити півзахист команди капітаном Жирони. Повідомляється, що за Гарсію клуб АПЛ запропонував близько 14 мільйонів фунтів стерлінгів.

Вест Гем Юнайтед має альтернативні цілі в півзахисті, та й перехід Гарсії ще навіть не на просунутій стадії. У клубі розуміють, що Жирона і Баєр є учасниками Ліги чемпіонів УЄФА, тоді як "молотобійці" опинилися поза єврокубками на сезон-2024/25, що може значно вплинути на рішення гравця.

Протягом кампанії, що минула, Гарсія взяв участь у 40 матчах каталонців у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 6 асистами.

У лондонському клубі також продовжують боротися за підписання талановитого вінгера Палмейраса. У понеділок, 3 червня, вона майже зірвалась, але переговори все ще тривають.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Вест Гем Юнайтед Лукас Пакета може отримати пожиттєву дискваліфікацію через ставки.