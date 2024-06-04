Англія

Standard Chartered вперше почав працювати з Ліверпулем у 2010 році.

Титульний спонсор Ліверпуля – банк Standard Chartered – був звинувачений у фінансуванні терористичних угруповань. Про це повідомляє ВВС.

Британський банк, який уникнув судового переслідування за відмивання грошей, здійснив транзакції на мільярди доларів для спонсорів терористичних груп, про що стверджують судові документи США.

Standard Chartered, один із найбільших банків Великобританії, уникнув судового переслідування з боку Міністерства юстиції США у 2012 році.

Нові документи, подані до суду Нью-Йорка, стверджують, що в період з 2008 по 2013 рік банк провів тисячі транзакцій на суму понад 100 мільярдів доларів, порушуючи санкції проти Ірану.

Незалежний експерт виявив операції на суму 9,6 млрд доларів з окремими особами та компаніями, позначеними урядом США як фінансуючі терористичні угруповання, включаючи Хезболлу, Хамас, Аль-Каїду та Талібан.

У своїй заяві банк заявив, що оскаржує ці твердження, а їхні попередні звинувачення повністю були дискредитовані владою США.

Раніше банк, який почав співпрацювати з Ліверпулем у 2010 році, двічі визнавався винним у порушенні санкцій проти Ірану та інших країн — спочатку у 2012 році, а потім у 2019 році — виплативши штрафи на загальну суму понад 1,7 мільярда доларів. Але банк ніколи не визнавав проведення угод на користь терористичних організацій.

Нагадаємо, за підсумками сезону Ліверпуль посів третє місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.