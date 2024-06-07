Англія

Угода з 26-річним футболістом розрахована до літа 2028 року.

Колишній захисник Фулгема Тосін Адарабіойо став гравцем Челсі, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 26-річний англієць, який є вихованцем Манчестер Сіті, вже пройшов медичне обстеження та підписав контракт із "синіми" до літа 2028 року.

До цього Адарбіойо протягом чотирьох сезонів виступав за "дачників", де провів 132 матчі, в яких забив п'ять м'ячів та віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Мудрик не зможе взяти участь в Олімпійських іграх через заборону з боку Челсі.