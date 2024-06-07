Основний кандидат на заміну Де Дзербі.
Фабіан Гюрцелер, GETTY IMAGES
07 червня 2024, 17:55
Брайтон шукає нового головного тренера після розставання з Роберто де Дзербі по завершенню сезону-2023/24.
Як повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг, англійський клуб зацікавлений у послугах керманича Санкт-Паулі Фабіана Гюрцелера.
Під його керівництвом команда здобула перемогу у другому дивізіоні та забезпечила собі виступи у Бундеслізі на наступний сезон.
Відомо, що відбулись попередні переговори з тренером, однак жодного рішення ще не прийнято. З Санкт-Паулі перемовин теж ще не було.