Іспанія

Тоні Кроос поділився найближчими планами.

Півзахисник Тоні Кроос завершить кар'єру після цього сезону. Чемпіонат Європи 2024 року стане останнім його турніром.

Після завершення кар'єри Тоні планує бути із сім'єю. Також розвиватиме академію та вестиме подкаст зі своїм братом.

"Насамперед проводитиму час із сім'єю. Я продовжуватиму вести подкаст з моїм братом Феліксом. І продовжуватиму розширювати академію Тоні Крооса для молодих футболістів у Мадриді. Ліга ікон, яку я заснував разом з Еліасом Нерліхом, також стартує у вересні", — сказав Кроос.

Раніше збірна Німеччини оприлюднила заявку на домашній чемпіонат Європи.