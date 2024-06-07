Україна

Футболіст попрощався з черкаським колективом.

ЛНЗ повідомив про завершення співпраці з півзахисником Іваном Тищенком.

Черкаський півзахисник підписав контракт з "фіолетовими" влітку 2021 року, за цей час він відіграв 3122 хвилини в 54 матчах та відзначився 13 забитими голами



Іван зробив вагомий внесок для виходу команди в УПЛ: став найкращим бомбардиром першої ліги в складі ЛНЗ забивши 12 мʼячів та віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, раніше Ковальов залишив ЛНЗ.