"Матрацники" хочуть зміцнити центр оборони.
РОБЕН ЛЕ НОРМАН, GETTY IMAGES
07 червня 2024, 17:40
Мадридський Атлетіко може підписати захисника Реала Сосьєдад Робена Ле Нормана влітку, повідомляє Relevo.
Ба більше, мадридський клуб хоче оформити трансфер до початку чемпіонату Європи. Нагадаємо, що Євро стартує у наступну суботу, 14 червня.
Робен Ле Норман має умову розірвання контракту в 50 млн євро, але "матрацники" хочуть домовитися про суму близько 30 млн, включно з бонусами.
В якості частини цієї угоди до Реалу Сосьєдад може поїхати Хаві Галан. У складі нинішнього клубу Ле Норман виступає з 2019 року.
Цього сезону 27-річний гравець провів 43 матчі в усіх можливих турнірах та забив 2 голи.