Іспанія

"Матрацники" хочуть зміцнити центр оборони.

Мадридський Атлетіко може підписати захисника Реала Сосьєдад Робена Ле Нормана влітку, повідомляє Relevo.

Ба більше, мадридський клуб хоче оформити трансфер до початку чемпіонату Європи. Нагадаємо, що Євро стартує у наступну суботу, 14 червня.

Робен Ле Норман має умову розірвання контракту в 50 млн євро, але "матрацники" хочуть домовитися про суму близько 30 млн, включно з бонусами.

В якості частини цієї угоди до Реалу Сосьєдад може поїхати Хаві Галан. У складі нинішнього клубу Ле Норман виступає з 2019 року.

Цього сезону 27-річний гравець провів 43 матчі в усіх можливих турнірах та забив 2 голи.