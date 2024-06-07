Мадридський Атлетіко може підписати захисника Реала Сосьєдад Робена Ле Нормана влітку, повідомляє Relevo.

Ба більше, мадридський клуб хоче оформити трансфер до початку чемпіонату Європи. Нагадаємо, що Євро стартує у наступну суботу, 14 червня.

Робен Ле Норман має умову розірвання контракту в 50 млн євро, але "матрацники" хочуть домовитися про суму близько 30 млн, включно з бонусами. 

В якості частини цієї угоди до Реалу Сосьєдад може поїхати Хаві Галан. У складі нинішнього клубу Ле Норман виступає з 2019 року. 

Цього сезону 27-річний гравець провів 43 матчі в усіх можливих турнірах та забив 2 голи. 