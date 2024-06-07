Англія

Колективу Гарета Саутгейта в контрольному поєдинку протистоятимуть ісландці.

У рамках підготовки до фінальної частини Євро-2024 збірна Англії зіграє товариський матч проти збірної Ісландії на Вемблі Стедіум у Лондоні.

Стартовий склад англійців вже оголошено.

Місце серед основної 11-ки колективу Гарета Саутгейта знайшлося для захисника Кірана Тріпп'єра і нападника Ентоні Гордона, які представляють Ньюкасл Юнайтед.

За даними OptaJoe, у старті англійців двоє представників "сорок" опинилися вперше з серпня 2007 року. Тоді, в товариському матчі проти збірної Німеччини на тому ж Вемблі Стедіум, із перших хвилин грали нападники Алан Сміт і Майкл Оуен.

Нагадаємо, контрольний поєдинок Англія — Ісландія стартував о 21:45 за київським часом.