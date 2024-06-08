Нова угода з данцем розрахована до літа 2027 року.
Яннік Вестергор, Getty Images
08 червня 2024, 09:45
Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із захисником Янніком Вестергором.
Нова угода з 31-річним данцем розрахована до літа 2027 року.
Минулого сезону Вестергор провів 44 матчі, в яких забив два м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Лестер продовжив контракт із Джеймсом Варді, а також попрощався з кількома футболістами.
Нагадаємо, за підсумками сезону Лестер виграв Чемпіоншип та повернувся до англійської Прем'єр-ліги.