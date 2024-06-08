Англія

Нова угода з данцем розрахована до літа 2027 року.

Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із захисником Янніком Вестергором.

Нова угода з 31-річним данцем розрахована до літа 2027 року.

Минулого сезону Вестергор провів 44 матчі, в яких забив два м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Лестер продовжив контракт із Джеймсом Варді, а також попрощався з кількома футболістами.

Нагадаємо, за підсумками сезону Лестер виграв Чемпіоншип та повернувся до англійської Прем'єр-ліги.