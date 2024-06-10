Англія

Тренер висловив думку стосовно захисника.

Хосеп Гвардіола прокоментував майбутнє Жоау Канселу у Манчестер Сіті.

"Рішення має бути найкращим для всіх. Два клуби сядуть обговорити", — цитує захисника журналіст Роберто Наварро.

"Жоау – гравець Манчестер Сіті. Якщо угоди не досягнуть, йому доведеться повернутися до нас влітку. Якщо захоче лишитися в Барселоні, а клуби домовляться – він знову гратиме за каталонців".

Наразі Канселу був в оренді у Барселоні.

Цього сезону 30-річний гравець провів 42 матчі в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 5 асистів.