У клубі розглядають варіант з запрошенням тренера.
Роберто Де Дзербі, Getty Images
10 червня 2024, 17:57
Манчестер Юнайтед зв'язувався з Роберто Де Дзербі стосовно можливої роботи в клубі — повідомляє журналіст Грем Бейлі.
В команді розмовляли з представниками тренера, але наразі жодної конкретики немає.
Зараз Роберто знаходиться без роботи. Раніше Де Дзербі працював у Брайтоні, з яким зайняв 6 місце минулого сезону, а потім вирішив залишити англійську команду.
У АПЛ Брайтону не вдалося знову потрапити до єврокубків.