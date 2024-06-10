Англія

У клубі розглядають варіант з запрошенням тренера.

Манчестер Юнайтед зв'язувався з Роберто Де Дзербі стосовно можливої роботи в клубі — повідомляє журналіст Грем Бейлі.

В команді розмовляли з представниками тренера, але наразі жодної конкретики немає.

Зараз Роберто знаходиться без роботи. Раніше Де Дзербі працював у Брайтоні, з яким зайняв 6 місце минулого сезону, а потім вирішив залишити англійську команду.

У АПЛ Брайтону не вдалося знову потрапити до єврокубків.