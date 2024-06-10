За рік у іспанця спливає контракт з "містянами".
Гвардіола, getty images
10 червня 2024, 19:19
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про своє майбутнє в англійському клубі. Його слова наводить Фабріціо Романо.
"Реальність така, що я зараз ближче до того, щоб піти, ніж залишитися. Ми це обговорювали з клубом, я відчуваю, що поки хочу залишитися. У наступному сезоні я буду працювати в Манчестері і по його ходу буду розмовляти з клубом. Побачимо, що станеться у найближчому майбутньому", — сказав Пеп.
Напередодні Гвардіола заявив, що не очолить Барселону в майбутньому.