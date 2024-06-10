Іспанія

Іспанець дав чітку відповідь.

Колишній наставник Барселони Пеп Гвардіола отримав питання, чи можливий варіант з його поверненням до лав каталонського клубу. Іспанець заявив, що він не очолить Барсу в майбутньому.

"Ні, двері зачинені", — сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Гвардіола очолював Барселону з 2008 по 2012 рік, вигравши у каталонському клубі 14 трофеїв.

Нинішній контракт Хосепа в Манчестер Сіті до 2025 року, а клуб чекає від нього відповіді до завершення цього року.