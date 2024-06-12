Англія

Рейтинг придбань Еріка тен Гага в МЮ.

FourFourTwo склав рейтинг найкращих трансферів Манчестер Юнайтед за керівництва Еріка тен Гага.

Перший рядок у списку посів захисник Лісандро Мартінес, за ним — Расмус Гойлунд. На останньому, 16-му, місці опинився півзахисник Мейсон Маунт, на 14-му Антоні, за якого манкуніанці заплатили Аяксу 95,00 млн €.

Весь рейтинг має такий вигляд:

1. Лісандро Мартінес;

2. Расмус Гойлунд;

3. Каземіро;

4. Андре Онана;

5. Крістіан Еріксен;

6. Джонні Еванс;

7. Марсель Забітцер;

8. Ваут Вегорст;

9. Соф'ян Амрабат;

10. Тирелл Маласіа;

11. Серхіо Регілон;

12. Мартін Дубравка;

13. Алтай Байиндир;

14. Антоні;

15. Джек Батленд;

16. Мейсон Маунт.

Нагадаємо, Тен Гаг залишиться головним тренером Манчестер Юнайтед.