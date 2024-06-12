Рейтинг придбань Еріка тен Гага в МЮ.
ЕРІК ТЕН ГАГ, GETTY IMAGES
12 червня 2024, 19:38
FourFourTwo склав рейтинг найкращих трансферів Манчестер Юнайтед за керівництва Еріка тен Гага.
Перший рядок у списку посів захисник Лісандро Мартінес, за ним — Расмус Гойлунд. На останньому, 16-му, місці опинився півзахисник Мейсон Маунт, на 14-му Антоні, за якого манкуніанці заплатили Аяксу 95,00 млн €.
Весь рейтинг має такий вигляд:
1. Лісандро Мартінес;
2. Расмус Гойлунд;
3. Каземіро;
4. Андре Онана;
5. Крістіан Еріксен;
6. Джонні Еванс;
7. Марсель Забітцер;
8. Ваут Вегорст;
9. Соф'ян Амрабат;
10. Тирелл Маласіа;
11. Серхіо Регілон;
12. Мартін Дубравка;
13. Алтай Байиндир;
14. Антоні;
15. Джек Батленд;
16. Мейсон Маунт.
Нагадаємо, Тен Гаг залишиться головним тренером Манчестер Юнайтед.