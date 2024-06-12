Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Кіліан зазіхає на перемогу.

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе заявив, що його команда має намір виграти чемпіонат Європи.

"Ми приїхали до Німеччини, щоб творити історію. Це наше завдання. Ми готові, прагнемо успіху та знаємо, що нам потрібно робити.

Ми можемо зробити щось хороше для нашої країни, якщо повернемо кубок додому.

Нам доведеться долати етап за етапом. Спочатку нам потрібно добре пройти груповий етап, а потім побачимо, що буде далі", – сказав Мбаппе.

Збірна Франції на чемпіонаті Європи в групі зіграє проти Австрії, Нідерландів та Польщі.