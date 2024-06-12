Англія

Сторони обговорюють продовження контракту.

Ерік тен Гаг залишиться головним тренером Манчестер Юнайтед і працюватиме з командою у наступному сезоні. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" провело зустріч, на якій було підбито підсумки і ухвалено рішення про те, що 54-річний голландець залишиться в Манчестері.

Діючий контракт тен Гага з МЮ розрахований до літа 2025 з можливістю продовження ще на один сезон.

Також наголошується, що зараз сторони обговорюють продовження контракту.

Недавній Кубок Англії став для тен Гага другим трофеєм за стільки ж сезонів з того часу, як він був призначений тренером МЮ у 2022 році.

Підсумкове восьме місце в АПЛ є найнижчим показником, який клуб займав із сезону-1989/90. Манчестер Юнайтед вперше завершив сезон із негативною різницею м'ячів – 57:58.