Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зірковий форвард навіть у 39 років приковує неабияку увагу.

Відкрите тренування збірної Португалії з Кріштіану Роналду відбудеться на базі команда на Євро-2024 у Вестфалії.

Як повідомляє ESPN, 6000 безплатних квитків фанати розібрали за кілька хвилин, згодом частину з них перепродували за 400 євро, інші – за 800.

Нагадаємо, Роналду встановив рекорд за кількістю матчів на найвищому рівні.

На груповому етапі Євро-2024 Португалія зіграє з Грузією, Чехією та Туреччиною.