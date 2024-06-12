Зірковий форвард навіть у 39 років приковує неабияку увагу.
Кріштіану Роналду, gettyimages
12 червня 2024, 19:19
Відкрите тренування збірної Португалії з Кріштіану Роналду відбудеться на базі команда на Євро-2024 у Вестфалії.
Як повідомляє ESPN, 6000 безплатних квитків фанати розібрали за кілька хвилин, згодом частину з них перепродували за 400 євро, інші – за 800.
Нагадаємо, Роналду встановив рекорд за кількістю матчів на найвищому рівні.
На груповому етапі Євро-2024 Португалія зіграє з Грузією, Чехією та Туреччиною.