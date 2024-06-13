Англія

Мінус один конкурент для українця Іллі Забарного у Борнмуті.

Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер захисника Борнмута Ллойда Келлі.

Угода з 25-річним англійцем багаторічна, проте точний термін контракту не вказано. Він дістався "сорокам" безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента.

До цього Келлі упродовж п'яти сезонів виступав за Борнмут, де був партнером по команді українця Іллі Забарного.

Минулого сезону Ллойд провів 25 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.