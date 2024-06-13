Вінгер Крістал Пелес Майкл Олісе може перейти до лондонського Челсі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" зробило запит представникам "склярів", щоб дізнатися деталі викупу 22-річного француза.

Також наголошується, що Челсі запросив дозвіл на переговори з футболістом, у послугах якого зацікавлені інші клуби.

Раніше була інформація, що в контракті Майкла, який розрахований до літа 2027 року, прописано суму відступних у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Минулого сезону Олісе провів 19 матчів, у яких забив десять голів та віддав шість асистів.