Англія

У послугах футболіста зацікавлені кілька клубів.

Вінгер Крістал Пелес Майкл Олісе може перейти до лондонського Челсі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" зробило запит представникам "склярів", щоб дізнатися деталі викупу 22-річного француза.

Також наголошується, що Челсі запросив дозвіл на переговори з футболістом, у послугах якого зацікавлені інші клуби.

Раніше була інформація, що в контракті Майкла, який розрахований до літа 2027 року, прописано суму відступних у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Минулого сезону Олісе провів 19 матчів, у яких забив десять голів та віддав шість асистів.