У послугах футболіста зацікавлені кілька клубів.
Майкл Олісе, Getty Images
13 червня 2024, 22:10
Вінгер Крістал Пелес Майкл Олісе може перейти до лондонського Челсі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "синіх" зробило запит представникам "склярів", щоб дізнатися деталі викупу 22-річного француза.
Також наголошується, що Челсі запросив дозвіл на переговори з футболістом, у послугах якого зацікавлені інші клуби.
Раніше була інформація, що в контракті Майкла, який розрахований до літа 2027 року, прописано суму відступних у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів.
Минулого сезону Олісе провів 19 матчів, у яких забив десять голів та віддав шість асистів.