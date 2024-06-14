Англія

Тренер висловив думку стосовно півзахисника.

Хосеп Гвардіола прокоментував співпрацю з Ілкаєм Гюндоганом.

"Він був дуже стриманий, не шумів, не влаштовував вечірок", — цитує тренера beIN Sports.

"Ідеальний сусід. Після того, як ми виграли Лігу чемпіонів, я прийшов до нього у гості зі своєю родиною, і ми розпили пляшку шампанського.

Ілкай говорив мало, але коли він говорив, слухали всі, включаючи мене. Він був ясний і прямолінійний. Він дуже розумний гравець, один із найрозумніших, кого я тренував. Він був ключем до нашого успіху.

Гравець може бути швидким або мати відмінний удар, але те, що виділяє його і робить елітним, — це його інтелект. Прийняття правильних рішень під тиском, знання, що потрібно команді будь-якої миті – ось які риси я хочу бачити у гравців.

Ілкаю я все пояснював лише один раз. Він одразу розумів і втілював це. Це неймовірно.

Обговорювати гру з Ілкаєм було одне задоволення. Він бачить загальну картину та дрібніші деталі, з яких складається футбольний матч. Я переконаний, що одного разу він стане чудовим тренером".

Наразі Ілкай Гюндоган хоче залишитися у Барселоні.