Френк повернеться до тренерської роботи.
ЛЕМПАРД, GETTY IMAGES
31 травня 2024, 09:20
Колишній тренер Челсі та Евертона Френк Лемпард може очолити Бернлі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, колишній гравець збірної Англії перебуває у списку кандидатів "бордових". Останнім місцем роботи Лемпарда був Челсі, де він виконував обов'язки тренера з квітня до липня 2023 року. До цього, з січня 2022 по січень 2023 року англійський фахівець обіймав посаду головного тренера в Евертоні.
Нагадаємо, що колишній головний тренер Бернлі Венсан Компані очолив Баварію. Наразі виконавцем обов'язків головного тренера Бернлі є колишній асистент Компані Крейг Белламі.
Раніше кандидатуру Лемпарда розглядали в збірній Канади.