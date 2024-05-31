Англія

Френк повернеться до тренерської роботи.

Колишній тренер Челсі та Евертона Френк Лемпард може очолити Бернлі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, колишній гравець збірної Англії перебуває у списку кандидатів "бордових". Останнім місцем роботи Лемпарда був Челсі, де він виконував обов'язки тренера з квітня до липня 2023 року. До цього, з січня 2022 по січень 2023 року англійський фахівець обіймав посаду головного тренера в Евертоні.

Нагадаємо, що колишній головний тренер Бернлі Венсан Компані очолив Баварію. Наразі виконавцем обов'язків головного тренера Бернлі є колишній асистент Компані Крейг Белламі.

Раніше кандидатуру Лемпарда розглядали в збірній Канади.