Англія

Матс Віффер незабаром поповнить клуб АПЛ.

Півзахисник Феєнорда Матс Віффер незабаром має стати гравцем Брайтона, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби близькі до погодження трансферу 24-річного голландця, а сума переходу має становити близько 30 мільйонів євро плюс бонуси.

Минулого сезону Віффер провів 42 матчі, в яких забив шість голів та віддав чотири асисти.