Матс Віффер незабаром поповнить клуб АПЛ.
Матс Віффер, Getty Images
05 липня 2024, 11:22
Півзахисник Феєнорда Матс Віффер незабаром має стати гравцем Брайтона, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби близькі до погодження трансферу 24-річного голландця, а сума переходу має становити близько 30 мільйонів євро плюс бонуси.
Минулого сезону Віффер провів 42 матчі, в яких забив шість голів та віддав чотири асисти.
Раніше була інформація, що Феєнорд на заміну Віфферу
хоче спробувати підписати півзахисника київського Динамо Володимира Бражка.