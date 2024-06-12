Нидерланды. Новость

Контракт із 47-річним данцем розрахований до літа 2027 року.

Феєнорд на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Бріан Пріске.

Угода з 47-річним данцем розрахована до літа 2027 року.

На своєму новому місці Пріске замінив Арне Слота, який став головним тренером Ліверпуля.

До цього Пріске працював зі Спартою, яку він очолював із літа 2022 року і з якою двічі став чемпіоном Чехії. Також він вивів команду до 1/8 фіналу Ліги Європи, де поступився Ліверпулю.

За підсумками сезону Феєнорд посів друге місце у чемпіонаті Нідерландів, відставши від ПСВ на сім балів.