Італія

"Россонері" шукають гравця в центр поля.

Італійський Мілан може підписати півзахисника роттердамського Феєнорда Матса Віффера або опорника лондонського Тоттенгема П'єр Еміль Гейб'єрга. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, пріоритетним варіантом на позицію "шістки" для керівництва Мілана є 24-річний нідерландець Віффер, але в разі, якщо з Феєнордом не вдасться домовитися, "россонері" спробують підписати 28-річного гравця збірної Данії, у якого за рік закінчується термін трудової угоди зі "Шпорами".

Чинний контракт Матса з нідерландським клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт його оцінює у 30 млн. євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан може підписати Депая.