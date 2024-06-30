Україна

Нідерландський клуб готує пропозицію для "біло-синіх".

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Нідерландів. Про це повідомляє Geitjewieffer.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного українця зацікавлений Фєєнорд, який уже готує пропозицію для киян щодо можливого трансферу гравця.

Керівництво голландського клубу бачить у Бражку заміну Матсу Віфферу, який має залишити команду з Роттердама.

Також наголошується, що сам Бражко не проти переїхати до Нідерландів.

Минулого сезону Бражко провів 33 матчі, в яких забив шість голів та віддав п'ять асистів. Також він провів три матчі на Євро-2024.