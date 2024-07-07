Голкіпер повернеться на батьківщину.
АДРІАН, GETTY IMAGES
07 липня 2024, 21:42
Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що голкіпер Адріан покинув Ліверпуль.
Іспанець залишив склад "червоних" на правах вільного агента цього літа, після чого підпише контракт з Бетісом.
Також наголошується, що у складі "бетікос" він буде резервним воротарем.
Нещодавно Бетіс розлучився з Клаудіо Браво, а у послугах основного голкіпера Руї Сілви зацікавлені у Португалії. Таким чином, може залишитися лише Франсіско Вієйтес.
Основним воротарем команди Мануеля Пеллегріні має стати Альваро Вальєс, який зараз на контракті у Лас-Пальмасі.
Зазначимо, що Адріан є вихованцем Бетіса, за який він відіграв 32 матчі, з яких 11 на нуль. У Ліверпулі з літа 2020 року іспанець провів лише 26 ігор.