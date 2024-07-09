Англія

Іспанець мав шанс виграти нагороду минулого року.

Півзахисник збірної Іспанії Родрі розповів, що для нього означає найпрестижніша індивідуальна нагорода у футболі.

"Я граю у футбол не заради "Золотого м'яча". Можливо, люди хотіли б, щоб я був привабливішим гравцем у плані маркетингу, але я розумію футбол по-іншому. Я знаю, як це працює, тому не засмучуюсь [якщо мене обділяють індивідуальними нагородами].

Якщо одного разу хтось захоче винагородити мене за виконану роботу – будь ласка, але мене це анітрохи не турбує, – сказав Родрі.

Нагадаємо, Родрі — найвпливовіший футболіст минулого сезону за версією CIES.