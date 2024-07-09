Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коуч розкритикував збірну своєї країни.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував виступ Португалії на Євро-2024.

"Я дивився матчі чемпіонату Європи як професіонал. Щоразу, коли Туреччина перемагала, це була проблема для мене, і щоразу, коли Португалія вигравала, це була радість для мене.

Завжди є зневіра, коли відчуваєш, що міг зробити більше. Португалія має дуже великий потенціал. Я не сильно помилився у прогнозах, коли сказав, що Португалія, Франція та Англія – фаворити. Дві команди із трьох – у півфіналі.

Іспанія – найбільший сюрприз для мене щодо розвитку команди. Для мене зараз ця команда грає найкраще.

Португалія не була приголомшливою, хоч і дійшла до чвертьфіналу. Чекали на більше. Я був на стадіоні, коли Португалія програла Хорватії напередодні Євро-2024 – щось було не так.

Я не відчув жодних прекрасних почуттів. Команда просувалася сіткою турніру, але виглядала непереконливо. А потім настав момент істини, і Португалія не була однією з найсильніших команд", — сказав Моурінью.

Нагадаємо, Португалія вилетіла від Франції на стадії чвертьфіналу.