Іспанія

Француз може продовжити кар'єру в Іспанії.

Захисник Лілля Лені Йоро може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, футболістом цікавиться Реал. Ба більше, сторони просунулись у переговорах про перехід 18-річного захисника. Сума угоди може становити близько 40 мільйонів євро без урахування бонусів.

Мадридці запропонують футболістові контракт на 6 років Сам він готовий приєднатися до «Реала» наступного літа на правах вільного агента.

Минулого сезону Йоро провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі.