Англія

Коментар від тренера стосовно можливих переходів у команду.

Мікель Артета прокоментував можливі трансфери Арсеналу влітку.

"Думаю, що можна сказати, що все відбувається трохи повільніше. Я думаю, що ринок і нові правила призвели до того, що клуби стали більш обізнаними, і вести бізнес так, як ми це робили протягом останніх кількох сезонів, стало трохи важче", — цитує тренера 90Min Com.

"Ми адаптувалися до цього, і ми все ще хочемо досягти того, чого ми хочемо в трансферне вікно, щоб мати набагато більш конкурентоспроможну команду, і покращити склад у всіх сферах, яких ми можемо".

Наразі Арсенал викупив у Брентфорда Давіда Раю.