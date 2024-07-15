Іспанський клуб підтвердив трансфер француза.
Віллі Камбвала, Вільярреал
15 липня 2024, 13:18
Вільярреал оголосив про підписання захисника Манчестер Юнайтед Віллі Камбвала, передає офіційний сайт "жовтої субмарини".
Футболіст підписав контракт на 5 років — до літа 2029. Раніше була інформація, що манкуніанці зароблять на трансфері 10 млн євро включно з бонусами. Угода також включатиме право зворотного викупу.
У сезоні-2023/24 Камбвала дебютував за головну команду Манчестер Юнайтед, у підсумку взявши участь у 10 матчах у всіх турнірах. Ще 17 поєдинків він відіграв за "молодіжки" манкуніанців.
Нагадаємо, склад "Червоних Дияволів" поповнив нападник Джошуа Зіркзе.