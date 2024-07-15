Англія

Іспанський клуб підтвердив трансфер француза.

Вільярреал оголосив про підписання захисника Манчестер Юнайтед Віллі Камбвала, передає офіційний сайт "жовтої субмарини".

Футболіст підписав контракт на 5 років — до літа 2029. Раніше була інформація, що манкуніанці зароблять на трансфері 10 млн євро включно з бонусами. Угода також включатиме право зворотного викупу.

У сезоні-2023/24 Камбвала дебютував за головну команду Манчестер Юнайтед, у підсумку взявши участь у 10 матчах у всіх турнірах. Ще 17 поєдинків він відіграв за "молодіжки" манкуніанців.

Нагадаємо, склад "Червоних Дияволів" поповнив нападник Джошуа Зіркзе.