Аргентина

Фактор Мессі вплинув на останні успіхи збірної Аргентини.

Аргентина з Ліонелем Мессі виграла Копа Америка, здолавши у фіналі Колумбію (1:0).

Для Ліонеля Мессі це був 8-й фінал великого міжнародного турніру. Збірна Аргентини виграла 4 з них – два Кубки Америки, ЧС-2022 та Фіналіссиму-2022.

Також команда зазнала поразок у трьох фіналах Кубка Америки та у фіналі ЧС-2014.

Мессі виграв обидва фінали з молодіжною та олімпійською збірними Аргентини – ЧС-2005 (U-20) та Олімпіаду-2008, обидва – проти Нігерії.

Нагадаємо, Мессі виграв 45-й трофей у кар'єрі.